Nowa animacja dla najmłodszych kinomanów! Zobaczcie teaser filmu "Chmurka i Burza"

"Chmurka i Burza" – pełna humoru i ciepła animacja skierowana do najmłodszych widzów – trafi do kin 4 grudnia. Dziś premierę ma teaser filmu, który przenosi na kinowy ekran świat małych piesków i ich wielkich przygód, znanych z serii "Chmurka i Burza", zapraszając dzieci oraz ich opiekunów do opowieści pełnej wspólnej zabawy, emocji i codziennych odkryć. Film na Mikołajki wprowadzi do kin NEXT FILM.

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"Chmurka i Burza" to opowieść o przygodach dwóch psich sióstr – Chmurki i Burzy, które wyruszają w kolejne dni pełne odkryć. Różnią się wyglądem i charakterem, ale z taką samą ekscytacją odkrywają świat! Z psiej perspektywy pokazują codzienne wyzwania, które zmieniają się w zabawne perypetie, a kreatywne pomysły ratują je z każdej opresji. Wraz z paczką swoich futrzastych przyjaciół uczą się współpracy, sprytu i tego, że razem można bawić się… dwa razy lepiej!

Twórcy kierują film przede wszystkim do najmłodszych widzów – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Seans "Chmurki i Burzy" został pomyślany jako bezpieczne i przyjazne doświadczenie kinowe, które może stać się okazją dla wielu rodzin do pierwszych wspólnych chwil spędzonych w sali projekcyjnej. Krótkie historie, znane z telewizyjnych i internetowych przygód bohaterek, tworzą pełen radości seans dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych odbiorców.

Oto teaser:

Film "Chmurka i Burza" trafi do kin w całej Polsce 4 grudnia 2026 roku.

Źródło: NEXT FILM / informacja prasowa