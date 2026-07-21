Pełen akcji, finalny zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Sony Pictures prezentuje ostatni zwiastun nadchodzącego filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Pojawia się on na tydzień przed globalną premierą filmu. Zwiastun ten był wyświetlany przed pierwszymi wyświetleniami Odysei.

Wczytywanie... kadr z filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Po światowym sukcesie Spider-Man: Bez drogi do domu, film Spider-Man: Całkiem nowy dzień otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany zwiastun. Prezentuje on sceny, które widzieliśmy już w poprzednich trailerach, ale są też nowe ujęcia. Wyłapać możemy fragmenty scen z pojedynków Spider-Mana ze Scorpionem i Hulkiem.

Tom Holland ponownie wciela się w rolę Petera Parkera/Spider-Mana, a reżyserem filmu jest Destin Daniel Cretton. Obsadę uzupełniają Zendaya jako MJ, Jacob Batalon jako Ned, Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk, Michael Mando jako Mac Gargan/Scorpion, Marvin Jones III, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas i Tramell Tillman.

Według raportów Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma mieć premierę krajową na poziomie około 228-250 milionów dolarów oraz światowy wynik sięgający 550 milionów dolarów.

Polska premiera filmu została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.

Źródło: Sony Pictures