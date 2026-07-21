Jessica Chastain jako złowroga istota w zwiastunie horroru "Other Mommy"

James Wan, jeden z najbardziej wpływowych architektów współczesnego horroru i wizjoner stojący za seriami M3GAN, Piła oraz Obecność przedstawia nową produkcję, która przysporzy ciarek na plecach. W sieci zadebiutował zwiastun filmu Inna Mamusia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Inna Mamusia"

Nadchodzi przerażająca, nadprzyrodzona podróż do mrocznego świata młodej dziewczyny, gdy jej rodzina i ich dom są nawiedzane przez złowrogą istotę, która jest zdeterminowana, by zamieszkać w jej wnętrzu. Bela nawiązuje relacje z wspomnianą istotą, która wygląda identycznie jak jej matka.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W podwójnej roli, matki Beli i złowrogiej istoty – Jessica Chastain, laureatka Oscara za biograficzny dramat Oczy Tammy Faye. Obsadę uzupełniają Jay Duplass jako Daddo, ojciec Beli, Arabella Olivia Clark jako Bela, Dichen Lachman, Arian Moayed oraz Karen Allen. Inną Mamusię wyreżyserował Rob Savage, odważny twórca uznanych filmów Host i Boogeyman.

Film jest realizowany przez Atomic Monster i Blumhouse na podstawie scenariusza Nathana Elstona, scenarzysty nagrodzonego Emmy serialu Sukcesja, opartego na bestsellerowej powieści New York Timesa "Incidents Around the House" autorstwa Josha Malermana. W Polsce książka wyszła pod tytułem "Coś się dzieje w naszym domu".

Inna Mamusia wejdzie do polskich kin 23 października 2026 roku.

Źródło: Tylko Hity