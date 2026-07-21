CANAL+ zapowiada serial "Apollo w ogniu: Apollo has fallen". To kolejna część jednej z najpopularniejszych franczyz kina akcji

Produkcja stanowiąca kontynuację serialu Paryż w ogniu: Paris has fallen z 2024 roku powraca z jeszcze większym rozmachem i nowym, śmiertelnie trudnym wyzwaniem. W "Apollo w ogniu: Apollo has fallen" śmiercionośny wirus zagraża całej Europie.

Wczytywanie... kadr z serialu "Paryż w ogniu: Paris has fallen"

Kiedy pozornie rutynowa operacja inwigilacyjna w Libii wymyka się spod kontroli, agentka MI6 Zara Taylor i były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zmuszeni są ponownie połączyć siły. Razem odkrywają rozległy spisek zaaranżowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, mający na celu uwolnienie śmiertelnego wirusa zdolnego zniszczyć Europę. W miarę jak zagrożenie rozprzestrzenia się z libijskiego wybrzeża na stolice europejskich miast, Zara i Vincent zostają wciągnięci w nieustanny wyścig z czasem w świecie skompromitowanych agentów, prywatnych bojówek i skrywanych tajemnic.

W swoich rolach powracają Ritu Arya jako nieustraszona agentka MI6 Zara Taylor oraz Tewfik Jallab, wcielający się ponownie w postać Vincenta Taleba, byłego oficera ochrony osobistej. Do znakomitej międzynarodowej obsady dołączają również uznani aktorzy, tacy jak Richard Dormer, Charlotte Spencer, Arthur Darvill i Jacek Koman, polski aktor znany m.in. z Konklawe.

Za warstwę fabularną nowego sezonu odpowiada ponownie brytyjski scenarzysta Howard Overman. Głównym reżyserem projektu został David Caffrey, a współreżyseruje Alice Troughton.

Trylogia "W ogniu" na stałe wpisała się do kanonu współczesnego kina akcji. Wszystkie trzy filmy – Olimp w ogniu, Londyn w ogniu, Świat w ogniu zdobyły uznanie widzów na całym świecie dzięki widowiskowym scenom, dynamicznemu tempu i spektakularnym efektom specjalnym, osiągając przy tym znaczący sukces komercyjny. Popularność franczyzy zaowocowała jej pierwszą serialową odsłoną – ośmioodcinkowym Paryż w ogniu: Paris has fallen, którego akcja przeniosła się do stolicy Francji. Serial zachował wszystkie znaki rozpoznawcze filmowej serii: intensywną akcję, wysokie tempo, napięcie i widowiskowe sceny.

Drugi sezon, czyli Apollo w ogniu: Apollo has fallen już wkrótce tylko w serwisie streamingowym CANAL+. Data premiery nie została jeszcze oficjalnie podana.

Źródło: Canal+