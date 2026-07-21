Druga zapowiedź dziecięcego horroru "Buddy". W głównej roli Cristin Milioti

Roadside Attractions prezentuje drugą zapowiedź filmu "Buddy", nowego horroru, który miał premierę na Festiwalu Filmowym Sundance na początku tego roku. To produkcja z Cristin Milioti, której przyjdzie zmierzyć się z psychopatycznym, humanoidalnym jednorożcem.

Wczytywanie... kadr z filmu "Buddy"

Projekt pochodzi od reżysera Caspera Kelly'ego, autora kultowej krótkometrażówki Too Many Cooks oraz Adult Swim Yule Log.

Akcja Buddy’ego rozgrywa się w 1999 roku, gdy grupa dzieci z amnezją mieszka w epizodycznym świecie "It’s Buddy!", świecie dziecięcego programu telewizyjnego prowadzonego przez tyranicznego Buddy’ego (w tej roli Keegan-Michael Key), jasnopomarańczowego, humanoidalnego jednorożca z fioletowym sercem na piersi, który mieszka w swoim zwariowanym klubie. Gdy dzieci zaczynają sprzeciwiać się swojemu oprawcy po zniknięciu jednego z nich, Buddy zaciska zęby i wysyła ich w niebezpieczną podróż do mitycznego Diamond City. Tymczasem w prawdziwym świecie, straumatyzowana matka z przedmieść Grace (Cristin Milioti) zostaje wciągnięta w świat Buddy’ego, prawdopodobnie by ratować któreś z dzieci.

W rolach głównych występują także Delaney Quinn, Topher Grace, Michael Shannon i Patton Oswalt. Kelly wyreżyserował film i współtworzył scenariusz z Jamie Kingiem.

Buddy wejdzie do kin 28 sierpnia 2026 roku. Niestety jego polska data premiery nie jest na razie znana. Obraz ten po emisjach na kilku festiwalach ma bardzo dobre recenzje.

Źródło: Dark Horizons