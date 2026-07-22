"Avengers: Doomsday" rozpoczyna marsz po rekordowe otwarcie i bije wyniki "Deadpool & Wolverine" w pierwszym dniu sprzedaży

Marvel Studios może mieć powody do optymizmu. "Avengers: Doomsday" zgarnęło 16,5 mln dolarów ze sprzedaży biletów w ciągu pierwszej doby od uruchomienia przedsprzedaży, co jest jednym z najlepszych wyników dla hollywoodzkiego widowiska w ostatnich latach.

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Sprzedaż rozpoczęła się równocześnie z publikacją pierwszego zwiastuna filmu, zapowiadającego starcie Avengersów i X-Menów z Doctorem Doomem, w którego wciela się Robert Downey Jr. Co istotne, bilety były dostępne wyłącznie na seanse w formatach premium i jedynie w około tysiącu kin w Ameryce Północnej. Dopiero w dniu premiery, zaplanowanej na 18 grudnia, produkcja trafi do ponad czterech tysięcy ekranów.

Według informacji przekazanych przez studio, pokazy premium zaplanowane na 17 i 18 grudnia są już w dużej mierze wyprzedane, a operatorzy kin przygotowują kolejne seanse na okres świąteczny. Wynik robi jeszcze większe wrażenie, ponieważ nie obejmuje ekranów IMAX. Te pozostaną przez trzy tygodnie wyłącznie dla filmu "Diuna: Część trzecia", która zadebiutuje tego samego dnia. Wyłączność wynika z faktu, że Denis Villeneuve realizował film przy użyciu kamer IMAX.

Disney i Marvel, aby częściowo zrekompensować brak dostępu do tej technologii, promują nowy program Infinity Vision. Nie jest to jednak nowy format projekcji, lecz certyfikacja dla kin spełniających określone standardy techniczne, mająca podkreślić wysoką jakość prezentacji filmu.

Warto dodać, że przedsprzedaż nie zawsze przekłada się bezpośrednio na wynik pierwszego weekendu, jednak obecne dane wskazują na ogromne zainteresowanie. Pierwszy dzień sprzedaży "Avengers: Doomsday" był dwukrotnie lepszy niż w przypadku "Deadpool & Wolverine" z 2024 roku, mimo że tamten film trafił do sprzedaży we wszystkich formatach i na wszystkich ekranach. Produkcja zakończyła później globalną dystrybucję z wynikiem 1,3 mld dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w historii.

Marvel liczy, że nowe widowisko stanie się największym kinowym wydarzeniem roku i pomoże utrzymać dobrą passę po sukcesie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", którego premiera odbędzie się już pod koniec lipca. Studio ma jednocześnie nadzieję na powrót do sukcesów z czasów "Avengers: Koniec gry", które w 2019 roku ustanowiło rekord otwarcia w Ameryce Północnej z wynikiem 357 mln dolarów oraz osiągnęło 2,7 mld dolarów wpływów na świecie.

Źródło: Variety