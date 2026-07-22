Biografia Snoop Dogga trafi do kin latem 2027

Universal Pictures wyznaczyło datę premiery kinowej biografii Snoop Dogga. Film zatytułowany "Snoop" trafi na ekrany 7 sierpnia 2027 roku. Sam raper potwierdził, że produkcja otrzyma kategorię wiekową R, a szefowa Universal, Donna Langley, zapowiada projekt utrzymany w podobnym duchu do filmu o grupie N.W.A.

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W rolę Calvina Cordozara Broadusa Jr., znanego światu jako Snoop Dogg, wcieli się Jonathan Daviss, aktor znany z serialu "Outer Banks". Dla Davissa będzie to jedna z największych ról w dotychczasowej karierze.

Za kamerą stanie Craig Brewer, twórca takich filmów jak "Pod prąd" i "Nazywam się Dolemite", który przejął projekt po Allenie Hughesie. Biografia Snoop Dogga pozostawała w przygotowaniu przez blisko dekadę, jednak dopiero teraz produkcja zaczyna nabierać realnego tempa.

Twórcy nie ukrywają, że kategoria R jest naturalnym wyborem. Historia Snoop Dogga obejmuje początki kariery na scenie West Coast hip-hopu na początku lat 90., gdy artysta rozwijał się pod skrzydłami Dr. Dre. Film ma pokazać nie tylko muzyczne sukcesy autora przebojów "Gin and Juice" czy "Drop It Like It’s Hot", ale również realia ulicznego życia, przestępczości, konfliktów i problemów z prawem, które były nieodłącznym elementem tamtej epoki.

Film wpisuje się w trwający od kilku lat boom na muzyczne biografie. Po sukcesie kasowym "Michaela" hollywoodzkie studia rozwijają kolejne projekty poświęcone największym gwiazdom muzyki. W przygotowaniu znajdują się już produkcje opowiadające o Bon Jovim, Blondie, Britney Spears, The Beatles, Madonnie, KISS, Joni Mitchell, Lionelu Richiem, The Mamas & the Papas, Bee Gees, Carole King, Ronnie Spector, Janis Joplin, Dionne Warwick, Sinéad O’Connor oraz Lindzie Ronstadt.

Źródło: World of Reel