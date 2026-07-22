Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Grok stworzy adaptację eposu Homera

Elon Musk najwidoczniej nie zamierza tak łatwo odpuścić i cały czas krytykuje "Odyseję" Christophera Nolana. W najnowszym wpisie na platformie X miliarder zapowiedział, że jeszcze przed końcem roku jego chatbot AI, czyli Grok, wygeneruje pełnometrażową adaptację eposu Homera, która jak twierdzi będzie "historycznie dokładna i wierna sztuce Homera".

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Do wpisu dołączono blisko trzyminutowy film wygenerowany przez sztuczną inteligencję przy użyciu narzędzia Grok Imagine. Materiał został przygotowany przez jednego z użytkowników platformy i ma stanowić zapowiedź możliwości technologii rozwijanej przez firmę Muska.

Krytyka Muska nowego filmu Christophera Nolana trwa od początku roku. Miliarder wielokrotnie krytykował hollywoodzkie produkcje za "woke" agendę. Punktem zapalnym stały się m.in. doniesienia o obsadzeniu Lupity Nyong'o w roli Heleny Trojańskiej oraz fałszywe informacje sugerujące, że transpłciowy aktor Elliot Page miał wcielić się w Achillesa. Musk nazwał te doniesienia "jedną z najgłupszych i najbardziej wypaczonych rzeczy", choć ostatecznie Page zagrał kogoś innego.

Sam Christopher Nolan odniósł się wcześniej do zarzutów dotyczących historycznej zgodności swojej adaptacji, określając je jako nieistotne w przypadku ekranizacji mitologicznego eposu. Podobne stanowisko zajęła również część krytyków, wskazując, że "Odyseja" nie jest rekonstrukcją wydarzeń historycznych, lecz adaptacją dzieła literackiego o charakterze mitycznym.

Mimo tej krytyki "Odyseja" zanotowała najlepsze otwarcie spośród tegorocznych aktorskich premier kinowych oraz otrzymała wysoką ocenę A w badaniu CinemaScore, świadczącą o bardzo pozytywnym odbiorze wśród widzów. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Źródło: X