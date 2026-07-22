Jest zwiastun "Misty Green", w którym Chris Rock uderza w Hollywood

Chris Rock zaprezentował oficjalny zwiastun swojego nowego filmu "Misty Green". Produkcja, określana jako bezkompromisowy i niezwykle przenikliwy portret Hollywood, będzie miała światową premierę podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF), a do kin trafi w październiku.

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Za scenariusz i reżyserię odpowiada wspomniany Chris Rock, który po raz kolejny staje za kamerą, tym razem opowiadając historię osadzoną w samym sercu przemysłu filmowego. Hasło promujące zwiastun – "How far would you go?" – sugeruje opowieść o granicach ambicji, sukcesu i kompromisów, jakie bohaterowie są gotowi zaakceptować, by osiągnąć swoje cele.

W głównej roli występuje Rosalind Eleazar. Partnerują jej Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace oraz sam Chris Rock.

Oto wspomniany zwiastun oraz plakat promujące film:

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Źródło: A24