Netflix ujawnia najchętniej oglądane filmy i seriale I połowy 2026 roku
Netflix ujawnił listy dziesięciu najczęściej oglądanych seriali telewizyjnych oraz dziesięciu najczęściej oglądanych filmów pierwszej połowy 2026 roku.
Na tle telewizyjnym dominowały cztery powracające seriale – Bridgertonowie, Stranger Things, One Piece i Nocny Agent – a także dwie limitowane serie Harlana Cobena. Wszystkie znalazły się za Zabójczą przyjaźnią z Jonem Bernthalem i Tessą Thompson, który był najchętniej oglądanym serialem Netflixa w 2026 roku z 104 milionami wyświetleń.
Na froncie filmowym na pierwszym miejscu jest Maszyna do zabijania w reżyserii Alana Ritchsona, a Łup Joe Carnahana na drugim miejscu. Dobrze radziły sobie także animowane filmy: W cudzej skórze, wciąż popularny K-popowe łowczynie demonów oraz thriller Apex z Taronem Egertonem i Charlize Theron w rolach głównych.
Oto pełna lista.
Najlepszy serial telewizyjny Netflixa I połowy 2026:
1. "Zabójcza przyjaźń" (104 miliony wyświetleń)
2. "Bridgertonowie" sezon 4 (100 milionów wyświetleń)
3. Za wszelką cenę (64 miliony wyświetleń)
4. "Stranger Things" Sezon 5 (56 milionów wyświetleń)
5. O krok za daleko (50 milionów wyświetleń)
6. Dam Ci lekcję (48 milionów wyświetleń)
7. "One Piece" sezon 2 (47 milionów wyświetleń)
8. Człowiek w ogniu sezon 1 (40 milionów wyświetleń)
9. Ms. Rachel (37 milionów wyświetleń)
10. Nocny agent sezon 3 (36 milionów wyświetleń)
Netflixowe najlepsze filmy I połowy 2026:
1. "Maszyna do zabijania" (149 milionów wyświetleń)
2. "Łup" (136 milionów wyświetleń)
3. "W cudzej skórze" (131 milionów wyświetleń)
4. "K-popowe łowczynie demonów" (130 milionów wyświetleń)
5. "Apex" (129 milionów wyświetleń)
6. Morderczy żywioł (100 milionów wyświetleń)
7. Ludzie, których spotykamy na wakacjach (78 milionów wyświetleń)
8. Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli (65 milionów wyświetleń)
9. Peaky Blinders: Nieśmiertelny (64 miliony wyświetleń)
10. Biurowy romans (58 milionów wyświetleń)
Źródło: Dark Horizons
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