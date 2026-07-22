Wątek pętli czasowej w zwiastunie horroru "Koniec"

Neon prezentuje zwiastun horroru Koniec, który daje świeże spojrzenie na tematykę pętli czasowej. Nadchodzący film został napisany i wyreżyserowany przez Alexa Ulloma, a producentami są ludzie odpowiedzialni za tegoroczny hit Backrooms. Bez wyjścia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Koniec"

Plany czterech przyjaciół po studiach zostają wykolejone, gdy zły skręt uwięził ich na niekończącej się bocznej drodze – głosi krótki, ale treściwy opis fabuły filmu.

Zwiastun Końca przedstawia Phinehasa Yoona, Akirę Jacksona, Noaha Totha i Mitchella Cole’a w głównych rolach jako czterech przyjaciół z uczelni, którzy zbaczają na boczną drogę, która nigdy się nie kończy. Jadą, ale cel nigdy nie wydaje się być bliżej. Gdy tracą nadzieję, zaczynają kwestionować swoje życiowe wybory. To, co jest wyjątkowe w fabule, to fakt, że jeśli przyjaciele zatrzymają samochód i wyjdą z niego na pewien czas, z lasu wychodzi fala obcych, atakując ich i ich samochód.

Horror Koniec trafi do amerykańskich kin 21 sierpnia 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest na razie znana.

Projekt swoją światową premierę odbył w marcu 2025 roku na SXSW Film Festival. Potem wyświetlany był jeszcze na wielu innych podobnych wydarzeniach. Film zebrał dobre recenzje, a niektórzy określali go jako nowoczesną wersję No Exit Jean-Paula Sartre'a.

Źródło: Neon