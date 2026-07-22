Zwiastun "Shark Frenzy", kolejnej produkcji o rekinach od The Asylum

The Asylum opublikowało zwiastun swojego kolejnego horroru przygodowego o rekinach. Oto nadchodzi "Shark Frenzy". Studio to najbardziej znane jest z filmowej serii Rekinado, która doczekała się aż sześciu kolejnych części.

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Beztroskie wakacje kończą się bardzo źle, gdy młoda dziewczyna i jej znajomi gubią się na morzu w łodzi rybackiej. Łódź ta zostaje jednak zniszczona i muszą przetrwać na otwartym oceanie, w którym aż roi się od krwiożerczych rekinów. Rodzice jednej z dziewczyn rozpoczynają wyścig z czasem, aby odnależć zaginionych.

Zwiastun Shark Frenzy zaczyna się od dwóch osób łowiących ryby na małej łodzi na otwartym oceanie. Gdy jeden z nich wskakuje do wody dla zabawy, nagle ogromny rekin atakuje tego na łodzi, zabijając go w scenie otwierającej. W następnej scenie pojawiają się Robb Miller, jego żona i ich 18-letnia córka podczas rodzinnych wakacji. Ponieważ ojciec odmawia pozwolenia jej na spływ łodzią z nowo poznanymi przyjaciółmi, nastolatka potajemnie wymyka się, by do nich dołączyć.

Scenariusz napisał M.L. Miller, a Shark Frenzy wyreżyserował Ryan Ebert. W filmie występują David Chokachi, Sarafina King, Sophia Sabol, Emily Huffinies, Brian Latimer, Daniel Cobden i Keenan Warda. Film trwa 1 godzinę i 30 minut i jest już dostępny na Prime Video.

Jesteście fanami produkcji od The Asylum czy raczej trzymacie się od nich z daleka?

Źródło: ComingSoon