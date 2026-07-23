Nowy zwiastun "Clayface'a". DC stawia na body horror w świecie Batmana

Warner Bros. Pictures i DC Studios opublikowały drugi oficjalny zwiastun "Clayface'a", jednego z najbardziej nietypowych projektów powstających w nowym DC Universe. Film poświęcony kultowemu przeciwnikowi Batmana nie będzie klasycznym widowiskiem superbohaterskim, lecz utrzymanym w konwencji body horroru thrillerem, czerpiącym inspirację z komiksowego pierwowzoru oraz kultowego serialu "Batman: The Animated Series".

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Scenariusz napisali Mike Flanagan i Hossein Amini. Produkcja częściowo nawiązuje do dwuczęściowego odcinka "Feat of Clay" z animowanej serii z lat 90., który dla wielu fanów pozostaje definitywną interpretacją genezy postaci Clayface’a.

Główną rolę gra Tom Rhys Harries, wcielający się w Matta Hagena – aktora, którego życie zmienia się po tragicznym wypadku samochodowym. Oszpecony mężczyzna otrzymuje dostęp do eksperymentalnego preparatu pozwalającego na tymczasową zmianę wyglądu. Z czasem terapia wymyka się jednak spod kontroli, a Hagen przeobraża się w żywą istotę z gliny zdolną przybierać dowolną postać. Obdarzony nowymi mocami bohater rozpoczyna brutalną drogę zemsty.

W obsadzie znaleźli się również Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik oraz Eddie Marsan. Za reżyserię odpowiada James Watkins.

Premiera "Clayface" w kinach została zaplanowana na 23 października.

Źródło: Warner Bros. Pictures