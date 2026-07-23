Ridley Scott nakręci "Wyspę skarbów". Hugh Jackman zagra główną rolę

Sony Pictures prowadzi negocjacje w sprawie realizacji nowej ekranizacji klasycznej powieści Roberta Louisa Stevensona "Wyspa skarbów". Za kamerą projektu ma stanąć Ridley Scott, a do głównej roli przymierzany jest Hugh Jackman, który miałby wcielić się w Długiego Johna Silvera.

Wczytywanie...

Według branżowych doniesień film ma być kolejnym projektem Scotta. Scenariusz przygotowuje Jack Thorne, laureat nagrody Emmy za serial "Dojrzewanie", który będzie również producentem wykonawczym. Produkcją zajmą się Ridley Scott oraz Michael Pruss.

Co ciekawe, pakiet z projektem miał wcześniej trafić do 20th Century Studios, jednak należące do Disneya studio zrezygnowało z jego realizacji. Powodem miała być niechęć do rozwijania konkurencyjnego filmu o piratach w czasie, gdy Disney pracuje nad nową odsłoną serii "Piraci z Karaibów".

"Wyspa skarbów", opublikowana po raz pierwszy w 1883 roku, pozostaje jedną z najbardziej wpływowych powieści przygodowych w historii literatury. Historia śledzi losy młodego Jima Hawkinsa, który odnajduje mapę prowadzącą do legendarnego skarbu kapitana Flinta. Wyprawa na pokładzie statku Hispaniola szybko przeradza się w walkę o przetrwanie, gdy załoga staje w obliczu buntu dowodzonego przez przebiegłego, jednonogiego kucharza Długiego Johna Silvera.

Co myślicie o tym pomyśle?

Źródło: Deadline