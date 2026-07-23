Johnny Depp hipnotyzuje na pierwszym plakacie nowej "Opowieści wigilijnej" od Ti Westa

Studio Paramount Pictures zaprezentowało pierwszy plakat filmu z Johnnym Deppem Ebenezer: A Christmas Carol. Depp w produkcji tej wciela się w główną postać Ebenezera Scrooge’a.

Wczytywanie... Johnny Depp, kadr z filmu "Kochanica króla Jeanne du Barry"

Chociaż zaprezentowany plakat nie pokazuje pełnego spojrzenia na aktora, to to co widać wystarcza, aby przyciągnąć uwagę widzów. Większość plakatu stanowi kultowy kapelusz Ebenezera. Na plakacie widać śnieg, co odzwierciedla idealną świąteczną pogodę. Tuż poniżej widoczne są oczy wspomnianego aktora, który patrzy się przenikliwie, wręcz hipnotyzująco.

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Nadchodzący film będzie świeżym spojrzeniem na kultową nowelę Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". Reżyser Ti West kręci na podstawie scenariusza Nathaniela Halperna. West jest znany z pracy przy krwawej trylogii: Pearl, MaxXxine i X.

Fabuła filmu skupi się na Ebenezerze Scrooge’u, będącym zamkniętym w sobie biznesmenem. W trakcie filmu duchy Bożego Narodzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości będą go nawiedzać. Ostatecznie te spotkania zmuszą go do zmiany nadmiernie oszczędnego podejścia i życia z zupełnie nowym spojrzeniem.

Obok Johnny’ego Deppa w filmie wystąpią Arthur Conti, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough i Sam Claflin. W obsadzie znajdują się także Ian McKellen, Ellie Bamber, Charlie Murphy i Tramell Tillman.

Ebenezer: A Christmas Carol ma mieć kinową premierę na Święto Dziękczynienia, a więc 13 listopada 2026 roku.

Źródło: Comingsoon