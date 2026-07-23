"Beauty in Black" z odnowieniem na 4. sezon

Netflix wznowił popularny dramat Beauty in Black na czwarty sezon, a ma to miejsce jeszcze przed premierą trzeciej serii. Ogłoszenie to zakończyło spekulacje wśród fanów, że nadchodzący trzeci sezon zakończy tę historię.

Wczytywanie... kadr z serialu "Beauty in Black"

Niespodziewane odnowienie dramatu Tylera Perry'ego nastąpiło zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu trzeciego sezonu, który wielu fanów uważało za ostatni rozdział serialu. Tak jednak się nie stanie, co z pewnością ucieszy widzów.

Tyler Perry wyraził swoje podekscytowanie kontynuacją serii. W rozmowie z Netflixem w ramach Tudum powiedział:

Beauty in Black wraca z czwartym sezonem, a historia rodziny Bellarie jest daleka od zakończenia. Było o wiele więcej, co chciałem zgłębić i jestem wdzięczny, że mogę dalej opowiadać tę historię. Dla widzów, którzy od pierwszego dnia byli z nami na tej drodze, dziękuję za oglądanie i dzielenie się tym ze światem. Kolejne odcinki są w drodze!

Serial miał niesamowitą passę na Netflixie. Spędził siedem tygodni w Global Top 10 serwisu. Sezon 1 osiągnął pierwsze miejsce w 28 krajach, a sezon 2 był na szczycie list w 17 krajach.

Beauty in Black to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

Kimmie wreszcie ma miejsce przy stole Bellariego, ale gdy wybucha śmiertelna rodzinna waśń, zostaje zmuszona do niepewnego sojuszu z Mallory. Razem poruszają się po bezwzględnym świecie szantażu, zemsty i ukrytych sekretów, podczas gdy rodzina toczy wojnę z jednym ze swoich, grożąc upadkiem całego imperium – głosi oficjalny opis 3. sezonu.

Netflix nie podał jeszcze daty premiery 3. sezonu serialu.

Źródło: ComingSoon