Nowy, pełny zwiastun "Resident Evil" Zacha Creggera

Sony Pictures prezentuje drugi zwiastun nowej adaptacji filmowej inspirowanej kultową serią gier. Mowa oczywiście o Resident Evil w reżyserii Zacha Creggera, twórcy udanych Barbarzyńców i Zniknięć.

Wczytywanie... kadr z filmu "Resident Evil"

Projekt opowiada oryginalną historię, niezwiązaną z poprzednimi filmami, inspirowaną wczesnymi grami wideo z serii. Jego akcja pozornie rozgrywać ma się w świecie z gry "Resident Evil 2". Jak sugeruje reżyser, dąży on do "dzikiego" klimatu połączonego z horrorem i czarnym humorem.

Austin Abrams wciela się w kuriera organów Brayana, którego zadaniem jest przewiezienie tajemniczej przesyłki do szpitala w Raccoon City podczas śmiertelnej epidemii wirusa. W drodze przez zaśnieżoną górską drogę Bryan przypadkowo potrąca swoim samochodem obcą kobietę. Udaje jej się przeżyć, ale coś jest nie tak. Próbując pomóc, Bryan natyka się na pełnowymiarową epidemię, w którą zaangażowane są przerażające mutacje oparte na mackach i bioinżynieryjne potwory – czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Zaprezentowany materiał daje Nam pogląd na scenę potrącenia kobiety o której mówi opis filmu. Następnie widzimy jak Brayan trafia do opuszczonego domu, gdzie zmierza również uderzona przez niego kobieta. Dalej zwiastun popycha mocno akcję do przodu, mamy puste miasto, mnóstwo krwi, a w centrum tego Brayana, który nie do końca wie co wokół niego się dzieje.

Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis i Johnno Wilson poszerzają obsadę horroru, którego budżet wynosi 80 milionów dolarów. Film trwa 90 minut i jest pełen praktycznych efektów.

Resident Evil wejdzie do kin 18 września 2026 roku.

Źródło: Sony Pictures