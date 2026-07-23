"The Morning Show" zakończy się 5. sezonem

Apple potwierdziło, że piąty sezon komediodramatu The Morning Show z Reese Witherspoon i Jennifer Aniston będzie jego ostatnim.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Morning Show"

Ostatnie sezon zostanie wyemitowany w 2027 roku, dekadę po tym, jak serial otrzymał zamówienie od razu na dwa sezony w 2017 roku i dwa lata przed uruchomieniem usługi Apple TV. The Morning Show to jedna z pierwszych oryginalnych serii Apple TV. Produkcja regularnie zdobywała różne nominacje do nagród telewizyjnych, w tym 28 nominacji do Emmy.

Serial wychodził dość regularnie, na kolejny sezon nie trzeba było czekać kilka lat. Sezony były regularnie emitowane jesienią, co dwa lata. Czwarty wystartował we wrześniu 2025 roku.

Piąty sezon jest obecnie w produkcji. Powracają: Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie i Jon Hamm. W ostatnim sezonie dołączają do nich Jeff Daniels, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan i Reneé Rapp. Daniels gra miliardera pracującego w inwestycjach, Williams wciela się zaś w nowego szefa działu wiadomości UBN, Vernona, a Rapp to młoda, wschodząca gwiazda działu wiadomości.

Fabuła The Morning Show przenosi widzów za kulisy śniadaniowego programu telewizyjnego. Życie prezenterów przewróci się do góry nogami, kiedy jeden z nich stanie się bohaterem głośnego skandalu

Źródło: Dark Horizons