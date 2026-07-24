Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge. Jest pierwszy zwiastun mrocznej interpretacji "Opowieści wigilijnej"

Paramount Pictures zaprezentowało pierwszy teaser filmu "Ebenezer", nowej interpretacji klasycznej "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa w reżyserii Tia Westa.

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Przy okazji premiery materiału podczas San Diego Comic-Con na scenie pojawił się Johnny Depp, który wciela się w Ebenezera Scrooge’a. Aktor wystąpił w pełnej charakteryzacji zarówno podczas panelu Paramount Pictures, jak i w specjalnie przygotowanej przestrzeni stylizowanej na biuro głównego bohatera.

Film opowiada o nadprzyrodzonej podróży Scrooge’a przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Bohater zostanie zmuszony do rozliczenia się z własnym życiem i podjęcia walki o drugą szansę. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie, zachowując gotycki klimat charakterystyczny dla twórczości Dickensa.

Obok Deppa na ekranie pojawią się Ian McKellen jako Jacob Marley, Andrea Riseborough jako Duch Minionych Świąt, Tramell Tillman jako Duch Tegorocznych Świąt oraz Daisy Ridley w roli Ducha Przyszłych Świąt. W obsadzie znaleźli się również Rupert Grint (Bob Cratchit), Sam Claflin (Fred), Charlie Murphy i Ellie Bamber jako państwo Fezziwig, Nicholas Day oraz Arthur Conti, który zagra młodego Ebenezera.

Scenariusz napisał Nathaniel Halpern. Premiera filmu "Ebenezer" została zaplanowana na 13 listopada 2026 roku.

Oto zwiastun:

Źródło: Paramount Pictures