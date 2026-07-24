Michelle Yeoh i Hunter Schafer na pierwszych kadrach z "Blade Runner 2099"

Prime Video opublikował pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu "Blade Runner 2099", będącego kolejną odsłoną kultowego uniwersum zapoczątkowanego przez film Ridleya Scotta z 1982 roku. Nowe materiały prezentują główne bohaterki produkcji, czyli Michelle Yeoh oraz Hunter Schafer.

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Akcja serialu rozgrywa się w Los Angeles roku 2099, gdzie po powstaniu replikantów to właśnie oni przejęli kontrolę nad miastem, a ludzie stali się obywatelami drugiej kategorii. Showrunnerka Silka Luisa zdradziła w rozmowie z "Entertainment Weekly", że taki punkt wyjścia pozwoli opowiedzieć historię z zupełnie nowej perspektywy niż w poprzednich odsłonach serii.

Michelle Yeoh wciela się w Olwen, replikantkę i Blade Runnerkę tropiącą grupę zaginionych, zbuntowanych replikantów. Bohaterka znajduje się jednocześnie u kresu swojego życia. Jak wyjaśnia Luisa, replikanci znają dokładny moment swojej śmierci, dlatego Olwen ma świadomość, że zostało jej zaledwie kilka dni. Z kolei Hunter Schafer gra Corę, człowieka od lat ukrywającego się przed Blade Runnerami. Okoliczności zmuszają ją jednak do przyjęcia ich tożsamości i dołączenia do Olwen podczas poszukiwań zaginionych replikantów.

Twórcy zdecydowali się również na wyraźną zmianę estetyki. O ile "Blade Runner" kojarzył się z nieustannym deszczem, a "Blade Runner 2049" z chłodnymi, zimowymi krajobrazami, tak "Blade Runner 2099" ma oferować klimat określany jako "sunshine noir". Los Angeles przyszłości będzie gorące, duszne i skąpane w ostrym świetle, a produkcja w dużej mierze wykorzysta praktyczne efekty specjalne oraz scenografie budowane na planie.

Publikacja pierwszych zdjęć poprzedza panel serialu podczas San Diego Comic-Con. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam zaprezentowany zostanie pierwszy zwiastun produkcji, a także ujawniona data premiery.

Źródło: Entertainment Weekly / Prime Video