Matt Damon o nowym projekcie reżyserów "Wszystko wszędzie naraz"

Nowy film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, czyli duetu znanego jako Danielsowie, wciąż pozostaje owiany tajemnicą, jednak do sieci trafiają kolejne informacje na temat projektu roboczo zatytułowanego "Thasnagar". Produkcja ma rozpocząć zdjęcia już w ciągu najbliższych tygodni, a główną rolę zagra Matt Damon.

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Według dotychczasowych doniesień będzie to widowisko science fiction z elementami kina superbohaterskiego, w którym głównym antagonistą nie jest człowiek ani nadnaturalna istota, lecz… globalne ocieplenie. Fabuła ma rozgrywać się równolegle w dwóch liniach czasowych – w latach 80. oraz współcześnie. W przeszłości historia skupi się na grupie nastolatków, natomiast Matt Damon i Sandra Oh wcielą się w rodziców jednego z bohaterów.

Podczas występu w programie "The Dan Patrick Show" Damon zdradził, w jaki sposób Daniels przekonali go do udziału w projekcie.

Przedstawili mi ten film jako połączenie "The Breakfast Club", "Incepcji", filmu anime i odcinka programu Johna Olivera, który nigdy nie został wyemitowany. Jeśli podobało wam się "Wszystko wszędzie naraz", ta cała jego szaloność i jednocześnie ogromne serce, to myślę, że spodoba wam się również ten film.

Opis tylko potwierdza, że Daniels zamierzają ponownie postawić na nietypowe połączenie gatunków i charakterystyczny dla siebie styl narracji, który przyniósł im ogromny sukces przy okazji nagrodzonego Oscarem "Wszystko wszędzie naraz".

Warto przypomnieć, że zanim do obsady dołączył Damon, z projektem związani byli Ryan Gosling, Keanu Reeves i Brad Pitt, którzy ostatecznie nie wystąpią w filmie. Premiera została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Universal Pictures.

Źródło: The Dan Patrick Show