Ruszyły zdjęcia do remake'u "Opętania" Andrzeja Żuławskiego. Margaret Qualley na planie filmu Parkera Finna

Prace nad remake’em "Opętania" oficjalnie ruszyły. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu nowej wersji kultowego horroru Andrzeja Żuławskiego, na których widać Margaret Qualley odtwarzającą sceny wyraźnie nawiązujące do pamiętnej kreacji Isabelle Adjani z oryginału z 1981 roku.

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Fotografie wykonane na ulicach Nowego Jorku pokazują aktorkę biegnącą i krzyczącą w kostiumie przypominającym stylizację Adjani z pierwowzoru. Wszystko wskazuje na to, że twórcy odtwarzają jedne z najbardziej charakterystycznych momentów filmu Żuławskiego.

Oryginalne "Opętanie" z Isabelle Adjani i Samem Neillem w rolach głównych, opowiada historię małżeństwa przechodzącego kryzys. Mark, agent wywiadu, wraca do domu i odkrywa, że jego żona Anna ma romans. Zatrudnienie prywatnego detektywa prowadzi jednak do wydarzeń, które szybko wymykają się racjonalnym wyjaśnieniom, przeradzając się w surrealistyczny koszmar.

W nowej wersji Margaret Qualley wcieli się właśnie w Annę. W obsadzie znaleźli się również Callum Turner, Diego Calva oraz Paul Dano. Reżyser Parker Finn realizuje film na taśmie 35 mm.

Poniżej zdjęcia z planu:

Przypomnijmy, że projekt od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie hollywoodzkich wytwórni. W połowie 2024 roku prawa do filmu były przedmiotem rywalizacji między A24, Netfliksem, Warner Bros., Sony i Paramount Pictures. Ostatecznie zwycięsko z negocjacji wyszedł Paramount, który przygotowuje premierę remake’u na 2027 rok.

Źródło: X