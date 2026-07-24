Matthew Needham z rolą w "Batman: Mroczny mściciel". Aktor sportretuje Jokera

Matthew Needham, najbardziej znany z roli Larysa Stronga w serialu HBO Ród smoka, zdobył ważną rolę głosową. Aktor wciela się w Księcia Zbrodni – Jokera, w drugim sezonie animowanego serialu Amazona Batman: Mroczny mściciel.

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Podobno ta wersja Jokera inspirowana jest niemieckim ekspresjonizmem i filmami niemymi Conrada Veidta. Efektem bohater ten ma być "zimny, stoicki i złowrogi".

Angaż Needhama został ujawniony na San Diego Comic-Con. Aktor był częścią panelu wraz z członkami obsady: Hamishem Linklaterem (Bruce Wayne/Batman), Jamie Chungiem (Harley Quinn) oraz producentami wykonawczymi Jamesem Tuckerem i Geoffreyem Thorne'em. Wyświetlony został też premierowy odcinek drugiego sezonu przed powrotem serialu na ekrany 31 lipca. Wszystkie 10 odcinków pojawi się na Prime Video jednocześnie.

Riddler, Strach na Wróble, Roxy Rocket i Szalony Kapelusznik zadebiutują też w drugim sezonie Batman: Mroczny mściciel, po m.in. Pingwinie, Two-Face, Catwoman, Clayface i Harley Quinn pojawiających się w pierwszym sezonie.

W głosowej obsadzie animacji znajdują się także Eric Morgan Stuart jako komisarz Jim Gordon, John DiMaggio jako detektyw Harvey Bullock, Krystal Joy Brown jako Barbara Gordon, Michelle C. Bonilla jako Renee Montoya, Jason Watkins jako Alfred Pennyworth, Bumper Robinson jako Lucius Fox, Grey DeLisle jako Lois Lane, William Salyers jako burmistrz Jessop oraz Gary Anthony Williams jako Arnold Flass.

Źródło: Dark Horizons