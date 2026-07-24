Nowy film Wernera Herzoga powalczy o Złotego Lwa! Zobaczcie pierwszy klip z "Bucking Fastard"

Do sieci trafił pierwszy fragment produkcji "Bucking Fastard" z Rooney Marą i Kate Marą w rolach głównych. Jest to pierwszy od bardzo dawna film fabularny wyreżyserowany przez legendarnego Wernera Herzoga. Co więcej, produkcja powalczy o Złotego Lwa w Wenecji.

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Początkowo film miał zadebiutować na festiwalu w Cannes, gdzie twórcy liczyli na miejsce w Konkursie Głównym. Ostatecznie selekcjonerzy zaproponowali produkcji pokaz w sekcji Cannes Premiere. Werner Herzog miał jednak zrezygnować z tej możliwości, zależało mu bowiem na tym, aby Rooney Mara i Kate Mara mogły ubiegać się o nagrody aktorskie w ramach konkursu głównego.

Teraz wiadomo już, że "Bucking Fastard" zostanie pokazany w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji. Opublikowany pierwszy klip daje przedsmak nietypowej konwencji filmu. W przedstawionej scenie bohaterki, bliźniacze siostry Jean i Joan Holbrooke, składają zeznania w sądzie, wypowiadając każde zdanie jednocześnie i z niemal perfekcyjną synchronizacją.

Produkcja oparta jest na prawdziwej historii Fredy i Grety Chaplin. W 1980 roku siostry Chaplin znalazły się w centrum uwagi mediów, gdy stanęły przed sądem oskarżone o nękanie sąsiada, z którym były obsesyjnie związane przez 15 lat. Ich jednoczesne mówienie i identyczne gesty podczas rozprawy sądowej zaskoczyły obserwatorów. Lekarze i psycholodzy próbowali zrozumieć naturę ich niezwykłej więzi, sugerując różne diagnozy, ale ostatecznie nie udało się jednoznacznie wyjaśnić ich zachowania.

Obok Rooney Mary i Kate Mary w obsadzie znaleźli się również Orlando Bloom oraz Domhnall Gleeson.

Na ten moment produkcja nie ma amerykańskiego dystrybutora, dlatego wciąż nie ogłoszono daty szerokiej premiery.

Źródło: HanWay Films