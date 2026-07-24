Pierwszy zwiastun "Avatar: Seven Havens", nowego serialu od Paramount+

Paramount+ zaprezentował zwiastun serialu Avatar: Seven Havens, nowej animowanej produkcji osadzonej w uniwersum Avatar: Legenda Aanga. Materiał zadebiutował na panelu poświęconym serii Avatar na San Diego Comic-Con.

Wczytywanie... kadr z serialu "Avatar: Seven Havens"

Projekt pochodzi od twórców Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzko. Akcja rozgrywa się w świecie zniszczonym przez katastrofę, gdzie młoda Ziemiowładczyni imieniem Pavi odkrywa, że jest nową Awatarką po Korrze. W tej niebezpiecznej epoce ten tytuł oznacza ją jako niszczycielkę ludzkości, a nie jej wybawczynię. Ścigana zarówno przez ludzi, jak i duchów, ona i jej dawno zaginiony bliźniak muszą odkryć swoje tajemnicze początki. Ostatecznie musi ocalić Siedem Przystani, zanim ostatnie twierdze cywilizacji upadną.

Poniżej wspomniany materiał wideo:

Główną obsadą głosową jest Saheli Khan jako Avatar Pavi, a także Aishu Devan, Akshay Khanna, Major Curda, Sakina Jaffrey, Darren Barnet, Dianne Doan i Dee Bradley Baker. Jeremy Zuckerman powraca jako kompozytor muzyki do serialu.

Avatar: Seven Havens ma mieć premierę 9 października 2026 roku wyłącznie na Paramount+. W Polsce produkcja trafi na SkyShowtime. Liczyć będzie 26 odcinków, które zostaną udostępnione wszystkie od razu.

Źródło: Dark Horizons