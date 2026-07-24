Ruszyły zdjęcia do "Extraction 3". Premiera w przyszłym roku

Chris Hemsworth potwierdził, że rozpoczęła się produkcja Extraction 3, trzeciego filmu z serii akcji Netflixa Tyler Rake.

Wczytywanie... kadr z filmu "Tyler Rake: Ocalenie"

Hemsworth powraca jako były australijski najemnik czarnych operacji Tyler Rake obok Golshifteh Farahani jako Nik Khan. Do obsady dołącza Idris Elba jako tajemniczy "Alcott", który zaliczył w drugiej części zaskakujące cameo.

Sam Hargrave wraca jako reżyser, wraz z producentami takimi jak Patrick Newall oraz Joe i Anthony Russo. Hargrave mówi w oświadczeniu:

Naszym celem zawsze było przesuwanie granic filmów akcji, a z "Extraction 3" podejmujemy największy ruch jak dotąd.

Informacje o początku prac na planie w mediach społecznościowych podał sam Chris Hemsworth. Opublikował on na portalu X wpis opatrzony dwiema fotografiami. Widzimy na nich wspomnianego aktora, reżysera oraz Elbę.

Filmy oparte są na powieści graficznej "Ciudad" autorstwa Ande Parksa i braci Russo. Pierwsza część serii, czyli Tyler Rake: Ocalenie, rozgrywała się głównie w Dhace w Bangladeszu, choć zdjęcia realizowano w Tajlandii i Indiach. Fabuła koncentrowała się na misji odbicia porwanego syna indyjskiego bossa przestępczego. Kontynuacja zatytułowana Tyler Rake 2, przeniosła akcję do Gruzji, choć w praktyce kręcono ją w Czechach oraz w Wiedniu i opowiadała historię brawurowej próby uwolnienia kobiety oraz jej dzieci z więzienia kontrolowanego przez syndykat przestępczy.

Trzecia odsłona serii ma być tym razem znacznie bliższa bohaterowi. Fabuła filmu niestety, ale cały czas trzymana jest w tajemnicy. Wiemy jedynie, że akcja rozgrywać ma się w Australii, gdzie powstanie również większość zdjęć. Ekipa kręcić będzie też na terenie Europy. Zdjęcia mają potrwać do początku października.

David Weil napisał scenariusz do filmu. Jego premiera planowana jest na 2027 rok.

Źródło: X, Dark Horizons