Pierwszy zwiastun serialu "Blade Runner 2099". Oto Los Angeles przyszłości

Po pierwszych oficjalnych zdjęciach z serialu Blade Runner 2099, Prime Video opublikowało pierwszy zwiastun produkcji i ogłosiło datę premiery.

Wczytywanie... kadr z serialu "Blade Runner 2099"

Akcja serialu rozgrywa się w Los Angeles roku 2099 i toczy się w świecie filmów, pół wieku po wydarzeniach z Blade Runnera 2049 Denisa Villeneuve'a. Zobaczymy radykalnie przemienione Los Angeles, gdzie ludzkość nie ma już kontroli, a replikanci zwyciężają po powstaniu. Teraz są oni potężnymi w mieście, a ludzie są obywatelami drugiej kategorii. Taki punkt wyjścia pozwoli opowiedzieć historię z zupełnie nowej perspektywy niż w poprzednich odsłonach serii.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych Michelle Yeoh i Hunter Schafer. Yeoh wciela się w Olwen, replikantkę i Blade Runnerkę tropiącą grupę zaginionych, zbuntowanych replikantów. Bohaterka znajduje się jednocześnie u kresu swojego życia. Jak wyjaśnia showrunnerka Silka Luisa, replikanci znają dokładny moment swojej śmierci, dlatego Olwen ma świadomość, że zostało jej zaledwie kilka dni. Z kolei Hunter Schafer gra Corę, człowieka od lat ukrywającego się przed Blade Runnerami. Okoliczności zmuszają ją jednak do przyjęcia ich tożsamości i dołączenia do Olwen podczas poszukiwań zaginionych replikantów.

Twórcy zdecydowali się na wyraźną zmianę estetyki. O ile Blade Runner kojarzył się z nieustannym deszczem, a Blade Runner 2049 z chłodnymi, zimowymi krajobrazami, tak *Blade Runner 2099* ma oferować klimat określany jako "sunshine noir". Los Angeles przyszłości będzie gorące, duszne i skąpane w ostrym świetle, a produkcja w dużej mierze wykorzysta praktyczne efekty specjalne oraz scenografie budowane na planie.

Scenarzysta Blade Runner 2049 Michael Green pomagał w rozwoju projektu, podczas gdy oryginalny reżyser Blade Runnera Ridley Scott był producentem wykonawczym i doradcą przy serialu.

Premiera Blade Runner 2099 zaplanowana jest na 25 listopada 2026 roku.

Źródło: Prime Video, Dark Horizons