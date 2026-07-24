Jedyny Pierścień na pierwszym zwiastunie 3. sezonu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Prime Video prezentuje zwiastun oczekiwanego trzeciego sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Hitowa produkcja streamera powraca 11 listopada 2026 roku.

Wczytywanie... kadr z serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Trzeci sezon przeskakuje pięć lat po drugim i rozgrywa się w szczytowym okresie Wojny Elfów i Saurona, gdy ten stara się stworzyć Jeden Pierścień, który da mu przewagę potrzebną do wygrania wojny, zwiąże wszystkie narody swoją wolą i wreszcie pozwoli rządzi całym Śródziemiem.

Na poniższej zapowiedzi pojawia się Nazgûl, Barad-dûr i Sauron, w którego wciela się Charlie Vickers. Widzimy też moment wykucia Jedynego Pierścienia. Krasnoludy zaś zamknęły się głęboko w Khazad-dûm, a armie Saurona zdobyły rozległe ziemie.

Zapowiedź została wyemitowana podczas panelu na Comic-Conie z udziałem aktorów Benjamina Walkera, Cynthii Addai-Robinson, Owaina Arthura, Ismaela Cruza Cordovy, Charliego Vickersa, Daniela Weymana oraz debiutanta trzeciego sezonu Jamie'ego Campbella Bowera.

Nadchodzący sezon jak już wcześniej informował współtwórca serialu Patrick McKay, będzie mroczniejszy i bardziej niebezpieczny.

Serial ten eksploruje Drugą Erę Śródziemia, a więc czasy na długo przed tym jak Frodo z trylogii Władca Pierścieni wyruszył w swoją epicką podróż.

Źródło: Prime Video