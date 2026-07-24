Sztuka "Stranger Things: The First Shadow" zamieni się w graficzną powieść

Fani Stranger Things wreszcie będą mogli doświadczyć historii prequela bez konieczności wizyty na Broadwayu. Sztuka teatralna "Stranger Things: The First Shadow" zaczęła być wystawiana w 2023 roku. Teraz zostanie zamieniona w graficzną powieść.

Wczytywanie... kadr z dokumentu "Stranger Things: The First Shadow - za kulisami"

Do tej pory fani Stranger Things mogli zapoznać się z początkami Henry’ego Creela znanego też jako Vecna, jedynie wybierając się na Broadway. Teraz wizyta ta nie będzie konieczna. Dark Horse Comics ogłosiło, że sztuka zamieni się w powieść graficzną. 80-stronicowy komiks będzie oficjalną adaptacją sztuki. Do sklepów fizycznych i cyfrowych trafi już 19 stycznia 2027 roku. Jego cena wynosić ma 19,99 USD.

Akcja prequela rozgrywa się w Hawkins w stanie Indiana w 1959 roku, ponad dwie dekady przed rozpoczęciem wydarzeń z serialu Netflix. Opowiada o rodzinie Creelów, z młodym, zaburzonym Henrym "pragnącym uciec od swojej burzliwej przeszłości”. Dochodzi do serii upiornych wydarzeń, które stopniowo przekształcają Henry’ego w Vecnę.

Adaptację graficznej napisała Rachel Pinnelas, a rysunki wykonał Jake Bartok. Powieść zawiera okładkę autorstwa Marca Aspinalla.

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Być może niedługo będziemy mogli też obejrzeć tą sztukę we własnym domowym zaciszu. Netflix podobno planuje opublikować nagranie sztuki na platformie. Kiedy? Tego na razie streamer nie ujawnił.

Źródło: ComingSoon