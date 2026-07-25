"Latarnie" z nowym zwiastunem prosto z Comic-Conu!

DC Studios i HBO zaprezentowały oficjalny zwiastun serialu "Latarnie" podczas panelu produkcji na San Diego Comic-Con.

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Serial koncentruje się na losach doświadczonego Hala Jordana (Kyle Chandler) oraz początkującego Johna Stewarta (Aaron Pierre). Bohaterowie prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa w Rushville w stanie Nebraska. Jordan szybko dochodzi do wniosku, że sprawa może mieć pozaziemskie podłoże, a dochodzenie prowadzi obu Latarni do znacznie mroczniejszych tajemnic.

Twórcy podkreślają, że serial "Latarnie" ma być utrzymane w konwencji kryminalnego thrillera, czerpiąc inspirację z takich produkcji jak "Detektyw". Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych – w 2016 i 2026 roku – co ma odegrać istotną rolę w rozwijaniu głównej intrygi.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest Chris Mundy, znany z pracy przy "True Detective: Night Country". Scenariusz powstał we współpracy z Damonem Lindelofem oraz cenionym scenarzystą komiksowym Tomem Kingiem.

W obsadzie znaleźli się również Ulrich Thomsen jako Sinestro, Nathan Fillion jako Guy Gardner, a także Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson i Jasmine Cephas Jones.

Premiera "Latarni" na HBO została wyznaczona na 16 sierpnia.

Źródło: HBO