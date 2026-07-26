To już oficjalne! Ryan Gosling zagra Ghost Ridera w MCU

Marvel Studios oficjalnie potwierdziło jedną z najgłośniejszych castingowych plotek ostatnich lat. Podczas panelu w hali H na San Diego Comic-Con ogłoszono, że Ryan Gosling wcieli się w Ghost Ridera w Marvel Cinematic Universe.

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Aktor ponownie połączy siły z reżyserem Shawnem Levym, z którym współpracuje przy zapowiedzianym wcześniej filmie "Star Wars: Starfighter". To właśnie Levy stanie za kamerą nowego filmu o Płonącym Jeźdźcu, którego premiera została wyznaczona na 2028 rok.

Plotki o zaangażowaniu Goslinga do roli Ghost Ridera krążyły od kilku lat. Sam aktor już wcześniej nie ukrywał zainteresowania postacią, a w 2022 roku przyznał, że chętnie dołączyłby do Marvel Studios. W marcu tego roku, podczas promocji filmu "Project Hail Mary", zdradził natomiast, że prowadzone były wstępne rozmowy z wytwórnią.

Marvel nie ujawnił jednak, którą wersję Ghost Ridera zobaczymy na ekranie. W dotychczasowych ekranizacjach postać Johnny’ego Blaze’a grał Nicolas Cage, natomiast w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. w Robbie’ego Reyesa wcielił się Gabriel Luna.

Nowy "Ghost Rider" trafi do kin w 2028 roku.

Poniżej moment z ogłoszenia:

Źródło: X