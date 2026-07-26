David Jonsson następcą Czarnej Pantery! "Black Panther III" z datą premiery!

Marvel Studios oficjalnie zapowiedziało realizację "Black Panther III" podczas panelu w hali H na San Diego Comic-Con. Jednym z najważniejszych ogłoszeń było potwierdzenie, że David Jonsson wcieli się w dorosłego syna T’Challi, bohatera granego wcześniej przez zmarłego Chadwicka Bosemana.

Wczytywanie...

Aktor pojawił się na scenie obok Letitii Wright, która obecnie odgrywa rolę Czarnej Pantery w Kinowym Uniwersum Marvela. Do uczestników panelu dołączył również reżyser Ryan Coogler, potwierdzając swój powrót za kamerę trzeciej odsłony serii.

Postać syna T’Challi została przedstawiona pod koniec filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" jako kilkuletni chłopiec. Najnowsza odsłona serii ma pokazać go już jako dorosłego bohatera. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że wydarzenia nadchodzących filmów z cyklu "Avengers" doprowadzą do zmian w kontinuum MCU, umożliwiając znaczący przeskok czasowy.

Twórca ujawnił także, że zdjęcia do filmu zostaną zrealizowane na wielkoformatowej taśmie filmowej, kontynuując jego zamiłowanie do tradycyjnych technik realizacyjnych.

Marvel Studios wyznaczyło również datę premiery "Black Panther III" na 15 grudnia 2028 roku.

Źródło: X