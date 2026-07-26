Apple TV+ pokazuje pełny zwiastun "Neuromancera"

Apple TV+ opublikowało zwiastun serialowej adaptacji "Neuromancera", kultowej powieści Williama Gibsona uznawanej za jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury science fiction.

Wczytywanie...

Opublikowany materiał po raz pierwszy pozwala przyjrzeć się wizji świata stworzonego przez Gibsona, który już w 1984 roku przewidział rozwój cyberprzestrzeni, wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji i wszechobecnych technologii. "Neuromancer" do dziś pozostaje fundamentem gatunku cyberpunk i inspiracją dla wielu późniejszych filmów, seriali oraz gier.

Głównym bohaterem serialu jest Case, genialny, lecz zniszczony życiem haker, w którego wciela się Callum Turner. Bohater zostaje wciągnięty w sieć cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg, współpracując z Molly, bezwzględną zabójczynią o lustrzanych oczach. Razem podejmują się niezwykle ryzykowego skoku wymierzonego w potężną korporacyjną dynastię skrywającą niebezpieczne tajemnice.

Funkcję showrunnera pełni Graham Roland, natomiast reżyserię odcinka pilotażowego powierzono J.D. Dillardowi.

Zdjęcia do serialu powstawały w pierwszej połowie 2025 roku na terenie Japonii. Premiera "Neuromancera" na Apple TV+ została wyznaczona na 22 stycznia 2027 roku.

Źródło: Apple TV+