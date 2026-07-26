Prime Video prezentuje zwiastun "Carrie" - Mike Flanagan nie zamierza kopiować De Palmy!

Mike Flanagan zaprezentował pierwszy zwiastun swojej serialowej adaptacji "Carrie", debiutanckiej powieści Stephena Kinga.

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W główną bohaterkę Carrie White wciela się Summer Howell. Nastolatka przez całe życie była izolowana przez nadopiekuńczą matkę Margaret (Samantha Sloyan). Po nagłej śmierci ojca trafia do publicznego liceum, gdzie musi zmierzyć się z bezwzględnym środowiskiem szkolnym, falą internetowego hejtu oraz presją mediów społecznościowych. W tym samym czasie zaczynają ujawniać się jej telekinetyczne zdolności, które rozwijają się wraz z dojrzewaniem.

Flanagan już wcześniej podkreślał, że nie zamierza tworzyć wiernej ekranizacji powieści. Jak przyznał, film Briana De Palmy z 1976 roku w jego ocenie doskonale oddał książkę Kinga, dlatego nowy serial ma zaoferować własną interpretację. Produkcja zachowa najważniejsze motywy i bohaterów, ale rozszerzy skalę opowieści, wprowadzając nowych bohaterów. Część z nich również będzie dysponować nadprzyrodzonymi zdolnościami. Znaczącym zmianom ulegną także niektóre kultowe sceny, w tym słynny bal maturalny.

Serial "Carrie" zadebiutuje 7 października i będzie dostępny wyłącznie w serwisie Prime Video.

Źródło: Prime Video