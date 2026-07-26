Kultowe resoraki Mattela trafiają na ekran - Apple pokazuje teaser filmu "Matchbox"

Apple zaprezentowało pierwszy teaser filmu "Matchbox: The Movie", aktorskiej adaptacji kultowej serii samochodzików Mattela.

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Materiał został pokazany podczas panelu produkcji na San Diego Comic-Con, w którym udział wzięli odtwórcy głównych ról: John Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson i Teyonah Parris.

Fabuła koncentruje się na grupie przyjaciół z dzieciństwa, których spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami wraz z powrotem Seana (John Cena), byłego lidera paczki i działającego pod przykrywką agenta CIA. Jego pojawienie się w rodzinnym miasteczku wciąga bohaterów w międzynarodowy pościg, którego stawką jest ocalenie świata.

W obsadzie znaleźli się również Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira oraz Golshifteh Farahani. Za reżyserię odpowiada Sam Hargrave, twórca serii "Tyler Rake, pracujący na podstawie scenariusza "person-link" data-id="350511" href="https://fdb.pl/osoba/350511-david-coggeshall">Davida Coggeshalla.

Premiera filmu odbędzie się 9 października. Produkcja trafi bezpośrednio do oferty Apple TV+.

Źródło: Apple TV+