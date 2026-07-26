Apple TV pokazuje zwiastun 2. sezonu "Mrocznej materii"

Podczas panelu w Hall H na San Diego Comic-Con Apple TV zaprezentowało pierwszy zwiastun drugiego sezonu "Mrocznej materii", cenionego serialu science fiction opartego na bestsellerowej powieści Blake’a Croucha.

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Pierwszy sezon opowiadał historię Jasona Dessena (Joel Edgerton), fizyka i wykładowcy, który zostaje porwany do alternatywnej wersji własnego życia. Próba powrotu do rzeczywistości zamienia się w desperacką walkę o odzyskanie rodziny pośród nieskończonej liczby możliwych światów i życiowych wyborów.

Drugi sezon rozpoczyna się w chwili, gdy Jason, Daniela (Jennifer Connelly) i ich syn Charlie próbują odnaleźć spokój w świecie, który wydaje się wreszcie bezpieczny. Sielanka nie trwa jednak długo. Fascynacja Jasona tajemniczym "Boxem" staje się coraz silniejsza, Daniela popada w narastającą paranoję, a rodzinę ponownie dopada zagrożenie zmuszające ją do ucieczki. Równolegle Amanda (Alice Braga) i Ryan (Jimmi Simpson) podejmują próbę odnalezienia drogi do domu, podczas gdy Leighton (Dayo Okeniyi) realizuje własną wizję stworzenia idealnego świata.

Apple zapowiedziało także rozszerzenie marki o "Dark Matter: The Official Podcast". Gospodarzami oficjalnego podcastu będą autor powieści i showrunner Blake Crouch oraz producentka wykonawcza Jacquelyn Ben-Zekry. W kolejnych odcinkach, publikowanych równolegle z emisją serialu, twórcy wraz z aktorami i zaproszonymi gośćmi będą omawiać kulisy produkcji, naukowe inspiracje związane z koncepcją multiwersum oraz proces adaptacji bestsellerowej powieści.

Nowa odsłona produkcji z Joelem Edgertonem i Jennifer Connelly zadebiutuje 28 sierpnia 2026 roku, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień aż do 30 października.

Źródło: Apple TV+ / Informacja prasowa