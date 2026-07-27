"Odyseja" kontynuuje spektakularny marsz po miliard dolarów!

"Odyseja" Christophera Nolana utrzymuje znakomite tempo w światowym box offisie. Widowisko Universalu zaliczyło bardzo mocny drugi weekend, notując spadek wpływów o zaledwie 18% względem debiutu.

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W ciągu drugiego weekendu film zarobił kolejne 215,3 mln dolarów na całym świecie. Na rynku amerykańskim produkcja dołożyła 87 mln dolarów, co oznacza spadek o 30% względem pierwszego weekendu. Jeszcze lepiej prezentują się wyniki z rynków międzynarodowych, gdzie wpływy obniżyły się jedynie o około 10%.

Po zaledwie dziesięciu dniach obecności w kinach "Odyseja" zgromadziła już 286,3 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych oraz imponujące 640 mln dolarów globalnie.

Weekend przyniósł jednak również problem dla Universalu. Do sieci X trafiła nielegalna kopia filmu, która przez krótki czas była dostępna dla użytkowników. Studio błyskawicznie rozpoczęło procedury usuwania materiałów, skutecznie eliminując większość udostępnionych kopii. Co ciekawe, internauci stanęli po stronie twórców. Wielu fanów celowo publikowało linki prowadzące do słynnego internetowego żartu "Rickroll", utrudniając osobom poszukującym pirackiej wersji filmu dotarcie do nielegalnych materiałów.

Jak dotąd incydent nie wpłynął na wyniki finansowe produkcji. Wręcz przeciwnie, bowiem analitycy podnieśli długoterminowe prognozy dla filmu. Obecnie szacuje się, że "Odyseja" może zakończyć kinową dystrybucję z wynikiem około 1,3 mld dolarów na całym świecie. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to trzeci film dystrybuowany przez Universal w tym roku, który przekroczy granicę miliarda dolarów globalnych wpływów, po "The Super Mario Galaxy Movie" oraz "Michael".

Źródło: Deadline