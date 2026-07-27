Spektakularna klapa nowego filmu Nicolasa Windinga Refna

Najnowszy film Nicolasa Windinga Refna nie spełnił oczekiwań podczas pierwszego weekendu wyświetlania w amerykańskich kinach. Dystrybuowane przez NEON "Jej piekło" zadebiutował z wpływami na poziomie około 530 tys. dolarów, trafiając do 675 kin. Oznacza to średnią zaledwie 785 dolarów na ekran, co jest wynikiem wyraźnie poniżej oczekiwań dla tak szerokiej premiery filmu artystycznego.

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Decyzja NEON o stosunkowo szerokiej dystrybucji była odważnym krokiem. Studio sfinansowało projekt, licząc zapewne na to, że kolejny film autora "Drive" i "Neon Demon" ponownie stanie się jednym z najgłośniejszych tytułów festiwalu w Cannes. Ostatecznie "Jej piekło" pokazano jednak poza konkursem głównym, co już wcześniej mogło sugerować, że produkcja nie spotka się z równie entuzjastycznym przyjęciem jak wcześniejsze dokonania duńskiego reżysera.

Film nie zyskał również uznania krytyków ani widzów. Obecnie może pochwalić się wynikiem 43% w serwisie Rotten Tomatoes, 44 punktami w serwisie Metacritic oraz średnią 4,9/10 w IMDb. Tak chłodne przyjęcie najprawdopodobniej przełożyło się na niewielkie zainteresowanie kinowej publiczności.

Recenzenci zwracają uwagę, że Refn po raz kolejny postawił przede wszystkim na hipnotyzującą warstwę wizualną, atmosferę i ścieżkę dźwiękową, spychając klasyczną narrację na dalszy plan. Dla części odbiorców taki kierunek okazał się jednak zbyt hermetyczny, a sam film określany jest jako jedno z najbardziej wymagających i najmniej przystępnych dzieł w dorobku reżysera.

Mimo nieudanego startu Refn nie zwalnia tempa. Jego kolejnym projektem będzie remake kultowego horroru "Maniakalny glina", finansowany przez MUBI. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Źródło: World of Reel