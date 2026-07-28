Dakota Johnson jako Marilyn Monroe. Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal powraca za kamerę z kolejnym autorskim projektem. Reżyserka i scenarzystka stworzyła 17-minutowy film krótkometrażowy "Flesh Impact", inspirowany życiem i dziedzictwem Marilyn Monroe. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia przedstawiające Dakota Johnson w roli hollywoodzkiej ikony.

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Pomysł na film narodził się po tym, jak Gyllenhaal zgłębiła biografię Monroe. Reżyserkę zafascynowało pytanie, jak mogłaby wyglądać twórczość aktorki, gdyby nie zmarła w wieku 36 lat. Jak wyjaśnia, projekt wyrósł z refleksji nad tym, "co mogłoby być inne w pracy, którą wykonywałaby dzisiaj".

"Flesh Impact" przedstawia dwie wersje Marilyn Monroe. Młodszą bohaterkę gra Dakota Johnson, natomiast w starszą odsłonę aktorki wciela się Ellen Burstyn. Gyllenhaal określa film jako "połączenie Marilyn i mojej fantazji o niej", podkreślając, że nie jest to klasyczna biografia, lecz autorska interpretacja postaci.

Po sukcesie "Córki" oraz realizacji "Panny młodej!" Gyllenhaal ponownie zaprosiła do współpracy Dakotę Johnson, choć początkowo zastanawiała się, czy aktorka będzie odpowiednim wyborem ze względu na niewielkie podobieństwo fizyczne do Monroe. Z kolei Ellen Burstyn została obsadzona nieprzypadkowo, znała Marilyn Monroe osobiście i obracała się w tych samych hollywoodzkich kręgach, a w filmie wykonuje wymagający monolog jako starsza wersja legendarnej gwiazdy.

Tytuł "Flesh Impact" nawiązuje do słów reżysera Billy'ego Wildera, który opisywał ekranową obecność Monroe jako tak namacalną, że widzowie mieli wrażenie, iż mogliby jej niemal dotknąć przez ekran.

Premiera filmu odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. W tym samym czasie Ellen Burstyn otrzyma nagrodę za całokształt twórczości, natomiast Maggie Gyllenhaal będzie przewodniczyć jury przyznającemu Złotego Lwa.

Źródło: Vanity Fair