Regina Hall dołącza do nowego filmu Benny'ego Safdiego. Zagra u boku Dwayne'a Johnsona

Regina Hall dołączyła do obsady "Lizard Music", nowego filmu Benny'ego Safdiego powstającego dla Amazon MGM Studios i United Artists.

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Aktorka wystąpi u boku Dwayne'a Johnsona, Alicii Silverstone, Tima Heideckera oraz debiutującego Theo Lebera.

Jak informuje "Deadline", "Lizard Music" będzie adaptacją powieści Daniela Pinkwatera z 1976 roku. Produkcja połączy kino aktorskie z efektami CGI i opowie historię młodego chłopca, który natrafia na tajemniczą nocną audycję telewizyjną przedstawiającą jaszczurki wykonujące dziwaczną, nieziemską muzykę. Zaintrygowany bohater odkrywa ukryty świat i nawiązuje niezwykłą przyjaźń z ekscentrycznym Chicken Manem, w którego wcieli się Dwayne Johnson oraz jego 111-letnią kurą Claudią. Regina Hall zagra przyjaciółkę i współpracowniczkę postaci granej przez Johnsona.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w sierpniu. Premierę zaplanowano na 2027 rok, a za dystrybucję odpowiadają wspomniane Amazon MGM Studios i United Artists.

Źródło: Deadline