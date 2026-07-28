Adria Arjona i Dan Stevens w krwawym slasherze. Zobaczcie zwiastun "Onslaught"

Po entuzjastycznym przyjęciu podczas tegorocznego San Diego Comic-Con do sieci trafił nowy zwiastun filmu "Onslaught", najnowszego horroru w reżyserii Adama Wingarda. Poza tym zadebiutowały nowe plakaty promujące widowisko.

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Twórca takich produkcji jak "You're Next", "The Guest" czy "Godzilla vs. Kong" powraca do gatunku slashera, zapowiadając brutalne i pełne napięcia widowisko.

W obsadzie znaleźli się Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, zawodnik MMA Alex Pereira, a także Drew Starkey i Rebecca Hall.

"Onslaught" opowiada o byłej wojskowej snajperce, która mieszka z córką na pustynnym odludziu. Gdy z tajnej bazy wojskowej wydostaje się oddział genetycznie zmodyfikowanych superżołnierzy, kobieta musi wykorzystać swoje umiejętności, aby ochronić dziecko. Równocześnie najemnicy próbują za wszelką cenę powstrzymać niekontrolowane jednostki, zanim te dokonają masakry.

Film trafi do kin, również w formacie IMAX, 4 września.

Źródło: A24