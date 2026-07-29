Dwayne Johnson i spółka wracają po raz ostatni do świata "Jumanji" - zobaczcie zwiastun!

Sony Pictures zaprezentowało nowy zwiastun filmu "Jumanji: Open World", który trafi do kin przed seansami "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Produkcja będzie trzecią odsłoną odświeżonej serii zapoczątkowanej w 2017 roku, a jednocześnie finałową odsłoną trylogii.

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Tym razem twórcy odwracają znaną formułę. Po wydarzeniach z "Jumanji: Przygoda w dżungli" i "Jumanji: Następny poziom" bohaterowie wydostali się z nieprzewidywalnego świata gry, jednak teraz to sama gra przedostaje się do rzeczywistości, sprowadzając chaos do prawdziwego świata.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Dwayne'a Johnsona, Kevina Harta, Jacka Blacka i Karen Gillan. Powracają także aktorzy wcielający się w ich "graczy": Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner i Ser'Darius Blain.

Za kamerą ponownie stanął Jake Kasdan, który wyreżyserował także dwie poprzednie części rebootu. Premiera "Jumanji: Open World" została wyznaczona na 25 grudnia.

Oto zwiastun:

Źródło: Sony Pictures