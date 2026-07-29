"Odyseja" zmierza po kolejny rekord i przebija "Oppenheimera"

"Odyseja" utrzymuje znakomite tempo w amerykańskim box office i już w drugim tygodniu wyświetlania osiągnęło wynik, na który "Oppenheimer" pracował przez cały okres swojej kinowej obecności.

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Film zarobił imponujące 14,7 mln dolarów podczas drugiego poniedziałku, a wtorek ma przynieść kolejne około 16 mln dolarów wpływów. Oznacza to, że do końca dnia we wtorek krajowy wynik produkcji powinien wzrosnąć do 320 mln dolarów, natomiast już w środę przekroczyć granicę 330 mln dolarów (licząc również czwartkowe pokazy przedpremierowe).

To właśnie przekroczenie bariery 330 mln dolarów ma szczególne znaczenie. W zaledwie 13 dni od premiery "Odyseja" wyprzedzi "Oppenheimera", który zakończył kinową dystrybucję z wynikiem około 329 mln dolarów.

Tym samym widowisko stanie się trzecim najbardziej dochodowym filmem Christophera Nolana na rynku amerykańskim. Przed nim pozostaną już tylko dwa filmy z Batmanem – "Mroczny Rycerz" (534,9 mln dolarów) oraz "Mroczny Rycerz powstaje" (448,1 mln dolarów).

Co więcej, analitycy przewidują, że przynajmniej jeden z tych rezultatów również może znaleźć się w zasięgu nowej produkcji reżysera. Mimo zbliżającej się premiery Spider-Mana, która przejmie znaczną część kinowych ekranów, trzeci weekend "Odyseja" ma zakończyć się wpływami na poziomie około 45 mln dolarów. Oznaczałoby to spadek rzędu około 50%, co wciąż jest bardzo mocnym wynikiem dla wysokobudżetowego widowiska.

Warto również dodać, że "Odyseja" ma zachować wyłączność na ekrany IMAX w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej kolejne dwa tygodnie, co powinno pomóc utrzymać wysokie wpływy i wydłużyć znakomitą passę kasową produkcji.

Źródło: Deadline