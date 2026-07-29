Mike Flanagan na celowniku Amazona. Serial "Warhammer 40,000" z Henrym Cavillem rośnie w siłę

Fani uniwersum Warhammer 40,000 mają kolejny powód do ekscytacji. Po długim okresie ciszy wokół adaptacji przygotowywanej przez Amazon MGM Studios pojawiły się nowe informacje. Trwają rozmowy z Mike'em Flanaganem, cenionym twórcą horrorów, który miałby objąć funkcję producenta wykonawczego serialu z Henrym Cavillem w roli głównej.

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Na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja, czy Flanagan zostanie również showrunnerem projektu. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, byłby to kolejny głośny projekt reżysera odpowiedzialnego za takie produkcje jak Doktor Sen czy nadchodzącą adaptację Carrie.

Henry Cavill od początku jest siłą napędową przedsięwzięcia. Aktor nie tylko wcieli się w jedną z głównych postaci, ale pełni również funkcję producenta wykonawczego. Dla gwiazdy jest to projekt wyjątkowo osobisty – Cavill od lat otwarcie przyznaje, że jest wielkim fanem świata Warhammera i marzył o przeniesieniu go na ekran.

Akcja Warhammera 40,000 rozgrywa się w odległej przyszłości, gdzie ludzkość walczy o przetrwanie w brutalnym wszechświecie pełnym kosmicznych imperiów, zdrad, demonicznych sił Chaosu i niekończących się konfliktów. To jedno z najbardziej rozbudowanych i mrocznych uniwersów science fiction, które od dekad cieszy się ogromną popularnością wśród graczy i czytelników.

Za produkcję odpowiadają Amazon MGM Studios, Games Workshop oraz Vertigo Entertainment. Co więcej, Amazon nie ukrywa, że wiąże z marką długofalowe plany. Oprócz serialu rozważane jest również rozwijanie Warhammera 40,000 jako pełnoprawnego filmowego uniwersum.

Szefowa Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, podkreślała wcześniej, że celem jest stworzenie widowiskowej franczyzy, która przez wiele lat będzie dostarczać fanom nowych historii. Sam Henry Cavill nie krył emocji, nazywając możliwość rozwijania ekranowego uniwersum Warhammera spełnieniem marzeń, które towarzyszyły mu od dzieciństwa.

Jeśli Mike Flanagan rzeczywiście dołączy do projektu, serial może zyskać twórcę doskonale odnajdującego się w mrocznych, psychologicznych historiach. To połączenie, które może idealnie pasować do ponurego klimatu świata Warhammera 40,000.

Źródło: BloodyDisgusting