Mordercze pomidory wracają! Zobacz szalony zwiastun "Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence"

Po latach przerwy kultowa seria Atak pomidorów zabójcóws wraca z kolejną odsłoną. Twórcy zaprezentowali pierwszy zwiastun filmu Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence, który zapowiada mieszankę absurdalnego humoru, horroru i science fiction, nie stroniąc od hektolitrów keczupu i zwariowanych pomysłów.

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Fabuła skupia się na młodym geniuszu biotechnologii, który opracowuje przełomowe genetycznie modyfikowane warzywo mające rozwiązać największe problemy ludzkości. Eksperyment szybko wymyka się jednak spod kontroli, prowadząc do powstania nowej generacji morderczych pomidorów. W efekcie świat ponownie staje w obliczu niezwykle nietypowego zagrożenia.

Za scenariusz i produkcję wykonawczą odpowiadają współtwórcy oryginalnej serii – Costa Dillon i J. Stephen Peace, natomiast reżyserią zajął się David Ferino.

Obsada również prezentuje się imponująco. Do swojej kultowej roli profesora Gangreena powraca John Astin. Na ekranie towarzyszą mu David Koechner, Eric Roberts, Catherine Corcoran, Dan Bakkedahl, Myrna Velasco, Vernée Watson oraz Paul Bates.

Nowa odsłona ma połączyć klasyczny motyw zbuntowanej natury z tematyką sztucznej inteligencji, tworząc kolejną absurdalną historię w duchu poprzednich części.

Będzie to już piąty film z serii, której początki sięgają 1979 roku. Pierwszy Atak pomidorów zabójców szybko zyskał status produkcji kultowej dzięki świadomie kiczowemu stylowi i parodystycznemu podejściu do kina grozy. Doczekało się trzech kontynuacji oraz serialu animowanego emitowanego na początku lat 90.

Źródło: BloodyDisgusting