"Blade Runner 2099" będzie serialem limitowanym i zakończy się po 1. sezonie

Nadchodzący serial "Blade Runner 2099" nie podzieli losu wielu produkcji platform streamingowych, które kończą się nagle po jednym sezonie z nierozwiązanymi wątkami. Twórczyni i showrunnerka Silka Luisa potwierdziła, że projekt od początku powstawał jako limitowana seria.

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Podczas panelu na San Diego Comic-Con Luisa wyjaśniła w rozmowie z "Colliderem", że "Blade Runner 2099" został zaplanowany jako ośmioodcinkowa opowieść z wyraźnym początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Jak podkreśliła, twórcy chcieli zachować filmowy charakter marki mimo przejścia do formatu telewizyjnego.

Od początku traktowaliśmy to jako limitowaną serię. Przejście z filmu do telewizji to duży krok dla tak filmowego świata jak Blade Runner. Dlatego zależało nam, aby opowiedzieć kompletną historię – z początkiem, środkiem i końcem. Osiem odcinków wydało się idealną liczbą dla tej opowieści.

powiedziała twórczyni

Akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049". Oficjalny opis zapowiada odrodzone Los Angeles, które nie zostało jednak odbudowane przez ludzkość. Główną bohaterką jest Cora, uciekinierka, która przyjmuje tożsamość Blade Runnerki i zostaje zmuszona do współpracy z replikantką Olwen, mającą przed sobą zaledwie kilka dni życia. Razem ruszają tropem zbiega skrywającego sekret mogący doprowadzić do upadku kruchego porządku miasta.

W rolach głównych występują Hunter Schafer jako Cora oraz Michelle Yeoh jako Olwen. W obsadzie znaleźli się również Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke i Maurizio Lombardi.

Funkcję showrunnerki pełni Silka Luisa, która jest także producentką wykonawczą. W gronie producentów wykonawczych znalazł się również Ridley Scott, współtwórca filmowego uniwersum, reprezentujący Scott Free Productions.

Premiera "Blade Runner 2099" została zaplanowana na 25 listopada i serial będzie dostępny wyłącznie w serwisie Prime Video.

Źródło: Collider