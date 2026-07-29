"The Thomas Crown Affair" z pierwszym zwiastunem! Michael B. Jordan reżyseruje i gra główną rolę!

Amazon MGM Studios zaprezentowało oficjalny teaser nowego filmu w reżyserii Michaela B. Jordana – "The Thomas Crown Affair". Aktor nie tylko stanął za kamerą, ale również wciela się w główną rolę.

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Produkcja zapowiadana jest jako wizualnie imponujący, zmysłowy i zaskakująco emocjonalny heist thriller, w którym. jak głosi oficjalny opis, "najbardziej niebezpiecznym człowiekiem w pomieszczeniu jest ten, na którego nikt nie zwraca uwagi".

Obok Michaela B. Jordana w obsadzie znaleźli się Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira oraz Pilou Asbæk.

Za scenariusz odpowiadają Drew Pearce i Jason Hall, natomiast historia powstała na podstawie scenariusza Alana Trustmana, współtwórcy oryginalnego filmu "Sprawa Thomasa Crowna".

Premiera kinowa została wyznaczona na 5 marca 2027 roku.

Źródło: Amazon MGM Studios