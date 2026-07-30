Prime Video ogłasza obsadę 2. sezonu serialu "Młody Sherlock"

Prime Video ogłosiło nazwiska nowych aktorów, którzy dołączają do stałej obsady 2. sezonu serialu "Młody Sherlock", oraz opublikowało materiał z okazji rozpoczęcia zdjęć z udziałem Guya Ritchiego, Hero Fiennesa Tiffina i Dónala Finna.

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W tym sezonie do stałej obsady dołączają: Olivia Williams, Indira Varma, Sophie Skelton oraz Aidan Gillen.

Gdy charyzmatyczny, buntowniczy młody Sherlock Holmes spotyka samego Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo dotyczące morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza sprawa w życiu Sherlocka odsłania globalny spisek, prowadząc do wybuchowej konfrontacji, która na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w tętniącej życiem epoce wiktoriańskiej w Anglii oraz w różnych zakątkach świata, ukazując wczesne przygody anarchicznego nastolatka, który dopiero z czasem stanie się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Serial w reżyserii wizjonerskiego twórcy Guya Ritchiego, z Hero Fiennessem Tiffinem w roli głównej, to pełna akcji, lekceważąca konwencje opowieść kryminalna przedstawiająca początki kariery najsłynniejszego detektywa na świecie. 2. sezon jest obecnie w produkcji, a wszystkie osiem odcinków 1. sezonu jest dostępnych wyłącznie w Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Oto wideo z planu:

Źródło: Prime Video