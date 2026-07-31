Amazon wierzy w sukces "Gorączki 2" i już planuje trzecią część

Produkcja "Heat 2" nabiera rozpędu, a za kulisami pojawiają się informacje pokazujące, jak wyboista była droga filmu do realizacji. Jak ujawnia "The Wrap", kontynuacja kultowego kryminału Michaela Manna z 1995 roku ostatecznie znalazła dom w Amazon MGM Studios po miesiącach negocjacji i problemów z finansowaniem.

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Co więcej, źródła serwisu twierdzą, że w Amazonie panuje ogromny optymizm wobec projektu. Studio ma wierzyć, że "Heat 2" może zarobić nawet 500 milionów dolarów na całym świecie, a sukces filmu ma otworzyć drogę do dalszego rozwijania marki. Według doniesień trwają już wstępne prace nad trzecią częścią, która miałaby rozszerzyć uniwersum zapoczątkowane przez pierwszy film.

Optymizmu nie kryje również producent Jerry Bruckheimer, który uważa, że "Heat 2" ma potencjał, aby odnieść sukces porównywalny z widowiskiem "F1", które również współprodukował. Projekt należy jednak do kosztownych przedsięwzięć. Obecny budżet filmu wynosi około 165 milionów dolarów, choć produkcja otrzymała 40 milionów dolarów ulgi podatkowej od California Film Commission, co znacząco obniżyło koszty realizacji.

Raport ujawnia także kulisy wcześniejszych problemów z finansowaniem. Michael Mann dostarczył pierwszą wersję scenariusza już w marcu 2025 roku, jednak Warner Bros., po rozczarowujących wynikach finansowych takich produkcji jak "Joker: Folie à Deux" i "Mickey 17", nie chciał wyłożyć więcej niż 125 milionów dolarów. Reżyser oczekiwał wówczas budżetu na poziomie 220 milionów dolarów.

Później projekt miał zostać wspólnie sfinansowany przez Paramount Pictures i Sony Pictures, które planowały przeznaczyć po 80 milionów dolarów. We wrześniu Paramount niespodziewanie wycofał się jednak z przedsięwzięcia, a Sony nie zdecydowało się samodzielnie pokryć pełnego budżetu, przez co również opuściło projekt. Sytuacja zmieniła się dopiero po wejściu Amazon MGM Studios. Michael Mann skrócił swój liczący pierwotnie około 190 stron scenariusz, a dodatkowym wsparciem okazała się wspomniana ulga podatkowa. Dzięki temu produkcja mogła otrzymać zielone światło.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w listopadzie, a ekipa będzie pracować między innymi w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapurze.

W obsadzie znaleźli się Leonardo DiCaprio jako Chris Shiherlis, Christian Bale jako Vincent Hanna oraz Stephen Graham, który wcieli się w młodszą wersję Neila McCauleya. Z kolei Adam Driver prowadzi negocjacje w sprawie roli Otisa Wardella, jednego z głównych antagonistów znanych z powieści "Heat 2".

Na razie film nie otrzymał oficjalnej daty premiery, jednak według branżowych przewidywań "Heat 2" może trafić do kin w 2028 roku.

Źródło: The Wrap