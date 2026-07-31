Dwa studia jednocześnie szykują nowe wersje "Koszmaru z ulicy Wiązów"

Dwa nowe wersje "Koszmaru z ulicy Wiązów" mogą powstać jednocześnie. Wszystko przez nietypowy podział praw do franczyzy i rywalizację między Paramount Pictures a Warner Bros.

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Jeszcze dwa tygodnie temu pojawiły się informacje, że Paramount Pictures przygotowuje reboot "Koszmaru z ulicy Wiązów", który miałby rozgrywać się w świecie oryginalnego filmu Wesa Cravena, jednocześnie czerpiąc z jego pierwotnego scenariusza. Teraz okazuje się, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana.

Według najnowszych doniesień Warner Bros. również rozwija własną wersję kultowego horroru. Oba studia chcą jak najszybciej rozpocząć produkcję, zanim dojdzie do planowanego połączenia Warner Bros. z Paramount. Źródłem tej nietypowej sytuacji jest podział praw do serii. Paramount posiada prawa do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast Warner Bros. kontroluje prawa międzynarodowe. Oznacza to, że oba studia mogą legalnie rozwijać własne filmy osadzone w tej samej franczyzie.

Według serwisu "Puck" Paramount zakładał, że do czasu rozpoczęcia zdjęć fuzja obu firm zostanie już sfinalizowana. Szefowie Warner Bros. Pictures, Michael De Luca i Pam Abdy, nie zamierzają jednak czekać. Studio rozpoczęło prace nad własym projektem i prowadzi rozmowy z Lee Croninem, reżyserem "Martwe zło: Przebudzenie", który miałby odpowiadać za scenariusz, reżyserię oraz produkcję filmu. Paramount wciąż poszukuje reżysera i spotyka się z kolejnymi twórcami.

Oba projekty mają znacząco różnić się pod względem kreatywnym. Paramount, zgodnie z zawartą umową, może zrealizować jedynie bardzo wierny remake pierwszego filmu, praktycznie scena po scenie. Warner Bros. zamierza natomiast stworzyć pełnoprawną reinterpretację historii Freddy’ego Kruegera z nowym pomysłem na kultowego antagonistę.

Dodatkowym atutem Paramount jest wsparcie spadkobierców Wesa Cravena. Wdowa i syn twórcy oryginału pełnią funkcję producentów projektu wraz z prawnikiem Marcem Toberoffem. Warner Bros. również próbowało dojść do porozumienia z rodziną Cravena, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Mimo to studio nie zamierza rezygnować z własnej wersji, choć z uwagi na podział praw mogłaby ona trafić wyłącznie na rynki międzynarodowe.

Według doniesień oba studia liczą, że rozpoczęcie produkcji jako pierwsze może zniechęcić konkurenta do dalszych prac. Paramount ma wierzyć, że amerykańska premiera filmu z umiarkowanym budżetem jest w stanie przynieść co najmniej 70 milionów dolarów wpływów w samych Stanach Zjednoczonych. Z kolei Warner Bros. ma wątpliwości, czy wierny remake oryginału będzie wystarczająco atrakcyjny dla widzów, ale mimo ograniczeń dotyczących rynku amerykańskiego nie zamierza wycofywać się z projektu.

Źródło: Puck